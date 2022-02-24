Вибух на військових складах у Вінницькій області – 26 поранених, місто евакуюють

У Калинівці від вибуху постраждали 26 людей / Фото: Колаж: Сьогодні
Унаслідок вибуху в Калинівці Вінницької області один військовий загинув, ще 26 поранено. Пожежники гасять вогонь на території частини.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Наразі військові евакуюють населення. Вибуховою хвилею знищено декілька будівель, що були на території частини.
Раніше ми писали, що внаслідок вибуху на військових складах почалася пожежа. Як пише "Суспільне", горить на двох складах, де зберігають патрони. Вогонь гасять спеціальними пожежними танками. Наразі загрози вибухів снарядів немає.
Що відбувається в інших регіонах?
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