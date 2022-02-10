Взрыв под горсоветом Кривого Рога: момент попал на видео

В Кривом Роге взорвали бомбу под зданием горсовета. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сети появилась информация о том, что о возможной бомбе под зданием Кривого Рога сообщил работник Муниципальной гвардии. Но по предварительным данным, взрыва не было.
Об этом сообщает издание "СВОИ".
Новые подробности
По предварительной информации, посылку с предполагаемой взрывчаткой якобы принес курьер "Новой почты". Также известно, что она якобы была отправлена из Беларуси.
К зданию горисполкома прибыли правоохранители и взрывотехники. Сейчас всех сотрудников мэрии эвакуируют.
Позже появилась информация, что наличие взрывчатки в коробке под горсоветом Кривого Рога не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв.
Что известно о ЧП?
В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области под зданием горсовета прогремел взрыв. Об этом сообщает "Первый городской".
Горсовет Кривого Рога эвакуировали из-за неизвестной посылки, в которой может находиться бомба.
Позже сообщили, что возле здания горсовета прогремел взрыв. Предположительно, взрывчатку принес курьер "Новой почты".
В горсовет Кривого Рога пришли с обысками
В городской совет Кривого Рога Днепропетровской области с обысками пришло ГБР. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере в бюджете почти 700 миллионов гривен.
Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.
"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен", – сказано в ведомстве.
Следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.
Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.