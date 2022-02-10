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Взрыв под горсоветом Кривого Рога: момент попал на видео

София Ковнир
10 февраля, 12:45
К зданию прибыли правоохранители и взрывотехники. Сейчас всех сотрудников мэрии эвакуируют

В Кривом Роге взорвали бомбу под зданием горсовета. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилась информация о том, что о возможной бомбе под зданием Кривого Рога сообщил работник Муниципальной гвардии. Но по предварительным данным, взрыва не было.

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Об этом сообщает издание "СВОИ".

Новые подробности

По предварительной информации, посылку с предполагаемой взрывчаткой якобы принес курьер "Новой почты". Также известно, что она якобы была отправлена из Беларуси.

К зданию горисполкома прибыли правоохранители и взрывотехники. Сейчас всех сотрудников мэрии эвакуируют.

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Позже появилась информация, что наличие взрывчатки в коробке под горсоветом Кривого Рога не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв.

Что известно о ЧП?

В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области под зданием горсовета прогремел взрыв. Об этом сообщает "Первый городской".

Горсовет Кривого Рога эвакуировали из-за неизвестной посылки, в которой может находиться бомба.

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Позже сообщили, что возле здания горсовета прогремел взрыв. Предположительно, взрывчатку принес курьер "Новой почты".

В горсовет Кривого Рога пришли с обысками

В городской совет Кривого Рога Днепропетровской области с обысками пришло ГБР. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере в бюджете почти 700 миллионов гривен.

Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.

"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен", – сказано в ведомстве.

Следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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