Вибух під міськрадою Кривого Рогу: момент потрапив на відео

У Кривому Розі підірвали бомбу під будинком міськради. Фото: колаж "Сьогодні"

Про можливу бомбу під будинком мерії Кривого Рогу повідомив працівник Муніципальної гвардії. Ця інформація з'явилася в Мережі. Але, за попередніми даними, вибуху не було.

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Про це повідомляє видання "СВОЇ".

Нові подробиці

За попередньою інформацією, посилку з ймовірною вибухівкою нібито приніс кур'єр "Нової пошти". Також відомо, що її нібито було відправлено з Білорусі.

До будівлі міськвиконкому прибули правоохоронці та вибухотехніки. Наразі всіх співробітників мерії евакуювали.

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Пізніше з'явилася інформація, що наявність вибухівки у коробці під міськрадою Кривого Рогу не підтвердилася. Вибухотехніки провели контрольований підрив.

Що відомо про НП?

У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області під будівлею міськради пролунав вибух. Про це повідомляє "Перший міський".

Міськраду Кривого Рогу евакуювали через невідому посилку, в якій може бути бомба.

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