Взял у сослуживцев $300 тысяч и пропал. В Одессе нашли повешенным полицейского

Полицейский Иван Митькин / Фото: Сегодня
В Одессе в парке Победы нашли повешенным замначальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина, который ранее пропал.
Об этом пишет odessa.online.
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В полиции говорят, что следов насильственной смерти на теле умершего не нашли, однако версию убийства не исключают.
Кроме того, вероятно, что кроме одолженных 300 тысяч долларов, Митькин обворовал квартиру, которую он снимал с другими патрульными. Замок квартиры не вскрывали, а открыли ключом. Также на камерах видеонаблюдения видно, как мужчина примерно в то же время зашел в подъезд дома, после чего быстро уехал.
В субботу, 26 июля, узнав, что его разоблачили, полицейский перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп.
У Митькина осталось двое детей, младшему из которых два месяца.
Напомним, в Ужгороде обнаружили в карьере труп военнослужащего, который ушел из воинской части 10 июня и пропал без вести.
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