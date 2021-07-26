Взял у сослуживцев $300 тысяч и пропал. В Одессе нашли повешенным полицейского

На теле копа не нашли следов насильственной смерти, но версию убийства не исключают

Полицейский Иван Митькин / Фото: Сегодня

В Одессе в парке Победы нашли повешенным замначальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина, который ранее пропал.

Об этом пишет odessa.online.

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В полиции говорят, что следов насильственной смерти на теле умершего не нашли, однако версию убийства не исключают.

Митькина нашли повешенным. Фото: odessa.online

Кроме того, вероятно, что кроме одолженных 300 тысяч долларов, Митькин обворовал квартиру, которую он снимал с другими патрульными. Замок квартиры не вскрывали, а открыли ключом. Также на камерах видеонаблюдения видно, как мужчина примерно в то же время зашел в подъезд дома, после чего быстро уехал.

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В субботу, 26 июля, узнав, что его разоблачили, полицейский перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп.

У Митькина осталось двое детей, младшему из которых два месяца.

Напомним, в Ужгороде обнаружили в карьере труп военнослужащего, который ушел из воинской части 10 июня и пропал без вести.