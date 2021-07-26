Взяв у товаришів по службі $300 тисяч і зник. В Одесі знайшли повішеним поліцейського

Поліцейський Іван Митькин / Фото: Сьогодні
В Одесі в парку Перемоги знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Івана Митькина, який раніше зник.
Про це пише odessa.online.
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У поліції кажуть, що слідів насильницької смерті на тілі померлого не знайшли, проте версію вбивства не виключають.
Крім того, ймовірно, що крім позичених 300 тисяч доларів, Митькін обікрав квартиру, яку він знімав із іншими патрульними. Замок квартири не розкривали, а відкрили ключем. Також на камерах відеоспостереження видно, як чоловік приблизно в той час зайшов у під'їзд будинку, після чого швидко поїхав.
У суботу, 26 липня, дізнавшись, що його викрили, поліцейський перестав виходити на зв'язок і вийшов з усіх робочих груп.
У Митькина залишилося двоє дітей, молодшому з яких два місяці.
Нагадаємо, в Ужгороді виявили в кар'єрі труп військовослужбовця, який пішов із військової частини 10 червня, й пропав безвісти.
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