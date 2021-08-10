"Я его туда не посылал". На Буковине маршрутчик отказался везти участника ООС

Водитель выгнал из маршрутки участника боевых действий. Коллаж "Сегодня"
В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса отказался бесплатно перевозить бойца Объединенных сил. Мужчина начал спорить и с другими пассажирами, которые стали на защиту военного.
Об этом рассказала очевидица Корнелия Василаш в Facebook.
Пассажиры вступились за бойца
По ее словам, автобус следовал по маршруту Горбовцы – Глубокая. В селе Стерче туда хотел сесть участник боевых действий (УБД) Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт. Однако водитель выгнал парня. Мол, в салоне уже был льготник – мужчина с инвалидностью.
Василаш вступилась за юного бойца и попросила водителя впустить парня. Другая пассажирка дала 18 гривен за проезд бойца, иначе водитель везти того не хотел.
"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен", – написала пассажирка.
Как отреагировал водитель
Когда Василаш сказала водителю, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, он ответил: "Я его туда не посылал".
В результате ссоры водитель начал выгонять и Корнелию Василаш, хотя она оплатила проезд до последней остановки.
"Я не вышла, доехала до конца и знаете, что сделал водитель: отменил обеденный рейс в село, а это и есть последний рейс и людям пришлось добираться попутным транспортом в село. По его словам, виновата все я, так как вступилась за участника АТО", – отметила она.
В каком транспорте участники боевых действий могут ездить бесплатно?
Министерство по делам ветеранов публикует такой список:
- все виды городского пассажирского транспорта;
- автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
- междугородний железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный транспорт (туда и обратно 1 раз в 2 года или туда и обратно 1 раз/год с 50%-й скидкой);
- автобусы пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонные, внутри- и межобластные независимо от расстояния и места проживания.
Отметим, это уже не первый подобный случай: