"Я его туда не посылал". На Буковине маршрутчик отказался везти участника ООС

Водитель выгнал из маршрутки участника боевых действий. Коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса отказался бесплатно перевозить бойца Объединенных сил. Мужчина начал спорить и с другими пассажирами, которые стали на защиту военного.

Об этом рассказала очевидица Корнелия Василаш в Facebook.

Пассажиры вступились за бойца

По ее словам, автобус следовал по маршруту Горбовцы – Глубокая. В селе Стерче туда хотел сесть участник боевых действий (УБД) Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт. Однако водитель выгнал парня. Мол, в салоне уже был льготник – мужчина с инвалидностью.

Участник ООС, которого не пустили в автобус. Фото: Корнелия Василаш

Василаш вступилась за юного бойца и попросила водителя впустить парня. Другая пассажирка дала 18 гривен за проезд бойца, иначе водитель везти того не хотел.

Удостоверение парня. Фото: Корнелия Василаш

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен", – написала пассажирка.

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Как отреагировал водитель

Когда Василаш сказала водителю, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, он ответил: "Я его туда не посылал".

Автобус, в котором случился инцидент. Фото: Корнелия Василаш

В результате ссоры водитель начал выгонять и Корнелию Василаш, хотя она оплатила проезд до последней остановки.

"Я не вышла, доехала до конца и знаете, что сделал водитель: отменил обеденный рейс в село, а это и есть последний рейс и людям пришлось добираться попутным транспортом в село. По его словам, виновата все я, так как вступилась за участника АТО", – отметила она.

В каком транспорте участники боевых действий могут ездить бесплатно?

Министерство по делам ветеранов публикует такой список:

все виды городского пассажирского транспорта;

автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;

междугородний железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный транспорт (туда и обратно 1 раз в 2 года или туда и обратно 1 раз/год с 50%-й скидкой);

автобусы пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонные, внутри- и межобластные независимо от расстояния и места проживания.

Отметим, это уже не первый подобный случай: