"Я його туди не посилав". На Буковині маршрутник відмовився везти учасника ООС

Водій вигнав з маршрутки учасника бойових дій. Колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса відмовився безкоштовно перевозити бійця Об'єднаних сил. Чоловік почав сперечатися і з іншими пасажирами, які стали на захист військового.

Про це розповіла очевидиця Корнелія Василаш у Facebook.

Пасажири заступилися за бійця

За словами жінки, автобус слідував за маршрутом Горбівці – Глибока. У селі Стерче туди хотів сісти учасник бойових дій (УБД) Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт. Однак водій вигнав хлопця. Мовляв, у салоні вже був пільговик – чоловік з інвалідністю.

Учасник ООС, якого не пустили в автобус. Фото: Корнелія Василаш

Василаш заступилася за юного бійця і попросила водія впустити хлопця. Інша пасажирка дала 18 гривень за проїзд бійця, інакше водій везти того не хотів.

Посвідчення хлопця. Фото: Корнелія Василаш

"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість вартує аж 18 гривень", – написала пасажирка.

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Як відреагував водій

Коли Василаш сказала водієві, що держава гарантує безкоштовний проїзд для УБД, він відповів: "Я його туди не посилав".

Автобус, у якому стався інцидент. Фото: Корнелія Василаш

Унаслідок сварки водій почав виганяти і Корнелію Василаш, хоча вона оплатила проїзд до останньої зупинки.

"Я не вийшла, доїхала до кінця і знаєте, що зробив водій: скасував обідній рейс у село, а це і є останній рейс і людям прийшлося добиратися попутнім транспортом до села. За його словами, винна все я, бо заступилася за учасника АТО", – зазначила вона.

У якому транспорті учасники бойових дій можуть їздити безкоштовно?

Міністерство у справах ветеранів публікує такий список:

усі види міського пасажирського транспорту;

автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;

міжміський залізничний, водний, повітряний або автомобільний транспорт (туди і назад 1 раз на 2 роки або туди і назад 1 раз/рік з 50%-вою знижкою);

автобуси приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонні, внутрішньо- і міжобласні незалежно від відстані та місця проживання.

Зазначимо, це вже не перший такий випадок: