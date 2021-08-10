"Я його туди не посилав". На Буковині маршрутник відмовився везти учасника ООС

Водій вигнав з маршрутки учасника бойових дій. Колаж "Сьогодні"
У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса відмовився безкоштовно перевозити бійця Об'єднаних сил. Чоловік почав сперечатися і з іншими пасажирами, які стали на захист військового.
Про це розповіла очевидиця Корнелія Василаш у Facebook.
Пасажири заступилися за бійця
За словами жінки, автобус слідував за маршрутом Горбівці – Глибока. У селі Стерче туди хотів сісти учасник бойових дій (УБД) Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт. Однак водій вигнав хлопця. Мовляв, у салоні вже був пільговик – чоловік з інвалідністю.
Василаш заступилася за юного бійця і попросила водія впустити хлопця. Інша пасажирка дала 18 гривень за проїзд бійця, інакше водій везти того не хотів.
"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість вартує аж 18 гривень", – написала пасажирка.
Як відреагував водій
Коли Василаш сказала водієві, що держава гарантує безкоштовний проїзд для УБД, він відповів: "Я його туди не посилав".
Унаслідок сварки водій почав виганяти і Корнелію Василаш, хоча вона оплатила проїзд до останньої зупинки.
"Я не вийшла, доїхала до кінця і знаєте, що зробив водій: скасував обідній рейс у село, а це і є останній рейс і людям прийшлося добиратися попутнім транспортом до села. За його словами, винна все я, бо заступилася за учасника АТО", – зазначила вона.
У якому транспорті учасники бойових дій можуть їздити безкоштовно?
Міністерство у справах ветеранів публікує такий список:
- усі види міського пасажирського транспорту;
- автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;
- міжміський залізничний, водний, повітряний або автомобільний транспорт (туди і назад 1 раз на 2 роки або туди і назад 1 раз/рік з 50%-вою знижкою);
- автобуси приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонні, внутрішньо- і міжобласні незалежно від відстані та місця проживання.
Зазначимо, це вже не перший такий випадок: