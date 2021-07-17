За рулем был подросток. Во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людей

От удара легковушка превратилась в груду обломков. Коллаж "Сегодня"
Во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людей. Легковушка столкнулась с грузовиком.
Об этом сообщает "Варта1".
Авария случилась 17 июля около 4:00 на трассе Львов – Тернополь возле села Подберезцы.
За рулем легковушки был 17-летний парень без водительских прав. Он выжил, а два пассажира – 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто погибли.
По словам родственников погибших, они ехали в Перемышляны в больницу – у девушки что-то попало в ухо.
Напомним, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 16 человек. По предварительной информации, на дорогу выбежал мужчина, а водитель пытался его объехать.
Кроме того, в Киевской области произошла крупная дорожная авария с пригородной маршруткой Киев – Песковка, транспортное средство перевернулось вместе с пассажирами.
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