За кермом був підліток. У Львівській області в ДТП загинули двоє молодих людей

Хлопці їхали до лікарні – дівчина, що загинула, поспішала на прийом до лікаря

У Львівській області в ДТП загинули двоє молодих людей. Легковик зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє "Варта1".

Аварія сталася 17 липня близько 4:00 на трасі Львів – Тернопіль біля села Підберізці.

За кермом легковика був 17-річний хлопець без водійських прав. Він вижив, а двоє пасажирів – 16-річна сестра водія і 22-річний власник авто – загинули.

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За словами родичів загиблих, вони їхали в Перемишляни, до лікарні – дівчині щось потрапило у вухо.

Нагадаємо, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 16 осіб. За попередньою інформацією, на дорогу вибіг чоловік, а водій намагався його об'їхати.

Крім того, у Київській області сталася велика дорожня аварія з приміською маршруткою Київ – Пісківка, транспортний засіб перекинувся разом з пасажирами.

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