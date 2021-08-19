Забег в вышиванках и концерты по всему городу. Как пройдет День Независимости во Львове

Как львовяне будут праздновать День Независимости. Коллаж "Сегодня"

Во Львове в День Независимости 24 августа пройдет забег в вышиванках, множество концертов, мастер-классы и фестиваль Параджанова.

"Сегодня" выяснили, какие развлечения готовят жителям Львова.

В течение 22-24 августа в Парке культуры состоится фестиваль домашних любимцев, где можно чипировать своего любимца, принять участие в конкурсах и перекусить.

Что планируют на 24 августа?

09:00

на площади возле Оперного театра стартует праздничный "Забег в вышиванках";

пеший "Марш непокоренных". Он начнется с Лычаковского кладбища, участники пройдут по маршруту на Мемориала Героев Небесной Сотни.

12:00 – во дворце Хоткевича начнется праздничная программа.

14:00 – на Левандовке состоится фестиваль Параджанова. Можно будет посетить выставку киноафиш, принять участие в экскурсии Левандовкой и сходить на концерт.

16:30 – на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоится Акафист Пресвятой Богородице.

17:00 – львовян приглашают на RE ZAVOD FEST на ул. Заводской.

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18:00

на площади перед Оперным выступит военный оркестр Академии сухопутных войск;

на площади у Академии сухопутных войск состоится большой праздничный концерт ко Дню Независимости. В нем примет участие, в частности, Alyona Alyona и группа KALUSH;

на "Арене Львов" начнется праздничный концерт с хитами 90-х – Boney M, East 17, Snap!, Mr.President (Lazzy Dee), Captain Jack, NaNa и Global Deejays.

До 22:00 у озера на ул. Симоненко будут праздновать День Независимости, там будут выступать детские коллективы и будет развлекательная программа.

Кроме того, в этот день планируются празднования в "Шевченковском гаю", Ореховой роще и в Парке культуры. Также во Львове возле Академии сухопутных войск установили самый дорогой среди западных областей флагшток за 12 млн грн.

Как будут праздновать в Киеве?

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.