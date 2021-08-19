Забіг у вишиванках і концерти по всьому місту. Як пройде День Незалежності у Львові

Як львів'яни святкуватимуть День Незалежності. Колаж "Сьогодні"

У Львові в День Незалежності 24 серпня пройде забіг у вишиванках, багато концертів, майстер-класи та фестиваль Параджанова.

"Сьогодні" з'ясували, які розваги готують жителям Львова.

Протягом 22-24 серпня у Парку культури відбудеться фестиваль домашніх улюбленців, де можна чіпувати свого улюбленця, взяти участь у конкурсах і перекусити.

Що планують на 24 серпня?

9:00

на площі біля Оперного театру стартує святковий "Забіг у вишиванках";

піший "Марш нескорених". Він почнеться з Личаківського кладовища, учасники пройдуть по маршруту на Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

12:00 – у палаці Хоткевича розпочнеться святкова програма.

14:00 – на Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. Можна буде відвідати виставку кіноафіш, взяти участь в екскурсії Левандівкою і сходити на концерт.

16:30 – на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку відбудеться Акафіст Пресвятій Богородиці.

17:00 – львів'ян запрошують на RE ZAVOD FEST на вул. Заводській.

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18:00

на площі перед Оперним виступить військовий оркестр Академії сухопутних військ;

на площі біля Академії сухопутних військ відбудеться великий святковий концерт до Дня Незалежності. У ньому візьме участь, зокрема, Alyona Alyona і група KALUSH;

на "Арені Львів" розпочнеться святковий концерт із хітами 90-х – Boney M, East 17, Snap!, Mr.President (Lazzy Dee), Captain Jack, NaNa і Global Deejays.

до 22:00 біля озера на вул. Симоненко святкуватимуть День Незалежності, там будуть виступати дитячі колективи і буде розважальна програма.

Крім того, у цей день плануються святкування у "Шевченківському гаю", Горіховому гаю і в Парку культури. Також у Львові біля Академії сухопутних військ встановили найдорожчий серед західних областей флагшток за 12 млн грн.

Як святкуватимуть у Києві?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя Незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику.