Забрали телефон и просили деньги. Сестра Рябчука рассказала, как над ним издевались солдаты

Сестра Рябчука рассказала подробности службы солдата / Фото: Коллаж: Сегодня
Сестра нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял в Днепре 10 человек, считает, что во время службы у ее брата отобрали телефон сослуживцы. За месяц до трагедии Артемий начал странно писать и просить денег у матери – Юлия предполагает, что переписку вел не брат.
Об этом девушка рассказала в интервью экс-нардепу Игорю Мосийчуку.
По ее словам, в переписке с матерью за месяц до трагедии брат начал иначе изъясняться и просил выслать денег. Она считает, что телефон отобрали солдаты и от его имени просили денег.
Юлия связала это и с тем фактом, что Артемий перестал общаться с лучшим другом как раз за месяц до случившегося.
Что известно о стрельбе в Днепре
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.