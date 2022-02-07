Забрали телефон и просили деньги. Сестра Рябчука рассказала, как над ним издевались солдаты

Сестра Рябчука рассказала подробности службы солдата / Фото: Коллаж: Сегодня

Сестра нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял в Днепре 10 человек, считает, что во время службы у ее брата отобрали телефон сослуживцы. За месяц до трагедии Артемий начал странно писать и просить денег у матери – Юлия предполагает, что переписку вел не брат.

Об этом девушка рассказала в интервью экс-нардепу Игорю Мосийчуку.

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По ее словам, в переписке с матерью за месяц до трагедии брат начал иначе изъясняться и просил выслать денег. Она считает, что телефон отобрали солдаты и от его имени просили денег.

Юлия связала это и с тем фактом, что Артемий перестал общаться с лучшим другом как раз за месяц до случившегося.

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