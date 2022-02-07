Забрали телефон та просили гроші. Сестра Рябчука розповіла, як з нього знущалися солдати

Сестра Рябчука розповіла подробиці служби солдата / Фото: Колаж: Сьогодні
Сестра нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв у Дніпрі 10 людей, вважає, що під час служби у її брата відібрали телефон товариші по службі. За місяць до трагедії Артемій почав дивно писати та просити грошей у матері – Юлія припускає, що це був не брат.
Про це дівчина розповіла в інтерв'ю екснардепу Ігорю Мосійчуку.
За її словами, у листуванні з матір'ю за місяць до трагедії брат почав інакше висловлюватись і просив вислати грошей. Вона вважає, що телефон забрали солдати і від його імені просили грошей.
Юлія пов'язала це і з тим фактом, що Артемій перестав спілкуватися з найкращим другом якраз за місяць до надзвичайної події.
Що відомо про стрілянину в Дніпрі
- Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього й почав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження, родом з Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.
- Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
- Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Він заявив, що не подаватиме апеляцію на це рішення.