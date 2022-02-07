Забрали телефон та просили гроші. Сестра Рябчука розповіла, як з нього знущалися солдати

Сестра Рябчука розповіла подробиці служби солдата / Фото: Колаж: Сьогодні

Сестра нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв у Дніпрі 10 людей, вважає, що під час служби у її брата відібрали телефон товариші по службі. За місяць до трагедії Артемій почав дивно писати та просити грошей у матері – Юлія припускає, що це був не брат.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю екснардепу Ігорю Мосійчуку.

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За її словами, у листуванні з матір'ю за місяць до трагедії брат почав інакше висловлюватись і просив вислати грошей. Вона вважає, що телефон забрали солдати і від його імені просили грошей.

Юлія пов'язала це і з тим фактом, що Артемій перестав спілкуватися з найкращим другом якраз за місяць до надзвичайної події.

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