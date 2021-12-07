Забыл, из какой он партии. Во Львове депутат на сессии рассмешил зал – видео

Львовский депутат оконфузился. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 7 декабря, депутат Львовского областного совета Михаил Байтала забыл, в какой партии он состоит. Это произошло на сессии областного совета.

Об этом сообщает Четвертая студия.

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Детали инцидента

Во время сессии областного совета Байтала заявил, что состоит в партии "Самопомощь".

"Михаил Байтала, фракция "Самопомощь". Извиняюсь, "Свобода". Я очень извиняюсь", – сказал он.

Байтала объяснил свои слова тем, что только что общался с представителями этой партии.

Его слова вызвали смех в сессионном зале.

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"Зародилась новая коалиция", – прокомментировала слова депутата председатель Львовского облсовета Ирина Гримак.

Байтала добавил, что "не переходит из фракции во фракцию".

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