Забув, з якої він партії. У Львові депутат на сесії розсмішив зал – відео

Львівський депутат оконфузився. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 7 грудня, депутат Львівської обласної ради Михайло Байтала забув, у якій партії він перебуває. Це сталося на сесії обласної ради.

Про це повідомляє Четверта студія.

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Деталі інциденту

Під час сесії обласної ради Байтала заявив, що перебуває в партії "Самопоміч".

"Михайло Байтала, фракція "Самопоміч". Вибачаюсь, "Свобода". Я дуже перепрошую", – сказав він.

Байтала пояснив свої слова тим, що щойно спілкувався з представниками цієї партії.

Його слова викликали сміх у сесійній залі.

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"Зародилася нова коаліція", – прокоментувала слова депутата голова Львівської облради Ірина Гримак.

Байтала додав, що "не переходить із фракції у фракцію".

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