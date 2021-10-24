Забыли о COVID-19? В Харькове горсовет разрешил провести "Зомбифест" на Хэллоуин

В Харькове проведут "Зомбифест", несмотря на коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове власти решили провести "Зомбифест" в парке Горького, который ранее отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил представитель парка Андрей Кравченко, пишет "Суспільне".

Реклама

По его словам, фестиваль планируют провести 30-31 октября с соблюдением правил карантина.

"Мы призываем всех быть в масках, соблюдать по возможности социальную дистанцию, будет лучше, если будут люди вакцинированы, время еще есть", - сказал Кравченко.

Не боятся красной зоны

13 октября фестиваль отменили, потому что опасались введения красной зоны. Сейчас же ситуация якобы улучшилась, поэтому администрация парка и мэрия решили провести фестиваль.

Реклама

"Мы боялись, что попадем в "красную" зону, поэтому заранее такое решение приняли. Сейчас мы видим, что таких прогнозов нет, это первое, и второе, Хэллоуин – это такой финал нашего сезона отдыха, которого люди очень ждут и хотели бы его посетить", – говорит Кравченко.

Решение провести фестиваль одобрила мэрия.

"Это решение коллегиальное: и мы выступили с инициативой – может, мы все же проведем, и в мэрии посоветовались со специалистами и решили нам позволить провести его", - говорит пресс-секретарь парка.

Реклама

Какая ситуация с коронавирусом в Харькове?

С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в оранжевую зону карантина. В оранжевой зоне запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на площади четыре квадратных метра.

За предыдущие сутки, 23 октября, в Харьковской области обнаружили 1508 случаев коронавируса. По состоянию на 13 октября было 1526. В этом месяце показатель не опускался ниже 823 случаев за сутки.