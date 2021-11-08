Загадочная смерть замдиректора Львовского музея. Мы узнали подробности

Заместителя директора Львовского исторического музея нашли мертвым / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого обнаружили мертвым.

Сайт "Сегодня" узнал новые подробности.

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Полиция Львовской области рассказала о смерти заместителя директора местного исторического музея Юрия Силецкого. Правоохранители заявили, что есть основания считать, что его смерть – это самоубийство.

"Вчера вечером недалеко от Львова было выявлено тело этого человека без признаков жизни. Тело было обнаружено возле автомобиля. Открыто уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "Самоубийство". Для этого есть основания", – сообщила нам спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, на теле музейщика никаких телесных повреждений не было обнаружено, вскоре свои выводы должны сообщить эксперты. В свою очередь, коллеги умершего воздержались от комментариев.

Силецкого нашли в авто

О смерти мужчины сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим в Facebook.

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"Нас, казалось бы, целая вселенная – а как мгновенно умаляли от этой новости... Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрий Силецкий. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…", – говорится в сообщении.

С 6 ноября погибший не выходил ни с кем на связь. 38-летнего мужчину объявили в розыск 7 ноября.

Силецкого нашли в авто. На месте происшествия работали правоохранители. У погибшего осталась жена и двое детей.

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