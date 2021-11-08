Загадкова смерть заступника директора Львівського музею. Ми дізналися подробиці

Заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим / Фото: Колаж: Сьогодні
Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького виявили мертвим.
Сайт "Сьогодні" дізнався нові подробиці.
Поліція Львівщини розповіла про смерть заступника директора місцевого історичного музею Юрія Сілецького. Правоохоронці заявили, що є підстави вважати, що його смерть – це самогубство.
"Вчора ввечері неподалік Львова було виявлено тіло цієї людини без ознак життя. Тіло було виявлено біля автомобіля. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Самогубство". Для цього є підстави", – повідомила нам речник поліції Львівської області Світлана Добровольська .
За її словами, на тілі музейника жодних тілесних ушкоджень не було виявлено, невдовзі свої висновки мають повідомити експерти. У свою чергу, колеги померлого утрималися від коментарів.
Сілецького знайшли в авто
Про смерть чоловіка повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим у Facebook.
"Нас, здавалося б, цілий Всесвіт – а як миттєво применшували від цієї новини... Дорогі друзі, знайомі, рідні – всі, хто знає Юрія Сілецького. Він пішов у засвіти. На жаль. Подробиць поки немає. І чи потрібно...", – йдеться у повідомленні.
З 6 листопада загиблий не виходив на зв'язок ні з ким. 38-річного чоловіка оголосили у розшук 7 листопада.
Сілецького знайшли в авто. На місці події працювали правоохоронці. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.
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