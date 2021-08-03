Заказное убийство? В Одессе средь бела дня расстреляли мужчину (видео)

Стрелок скрылся на автомобиле Mercedes, для его задержания введена специальная полицейская операция "Сирена"

На месте инцидента работали правоохранители. Коллаж "Сегодня"

В Одессе разыскивают мужчину, который почти вплотную расстрелял местного жителя. Следователи предполагают, это было заказное убийство. В городе ввели спецоперацию "Сирена".

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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В момент, когда погибший направлялся домой, злоумышленник почти вплотную подошел к жертве и открыл огонь. Мужчина пытался бежать, но нападающий не останавливался. После нескольких выстрелов в плечо тот упал, а стрелок скрылся на иномарке с евробляхами.

"Слышал выстрелы, две коротких автоматных очереди. Помогали ему, пытались помочь и когда "скорая" его забрала, у него было два пулевых ранения", – сказал очевидец Олег Белов.

Пострадавшего госпитализировали, однако из-за сильных ранений тот погиб. В городе ввели план перехвата "Сирена".

Погибшему было около 30 лет. У него осталось двое детей. СМИ пишут, что это было заказное убийство, а убитый фигурировал в уголовном производстве по факту вымогательства. На месте ведутся следственно-оперативные действия.

Напомним, последнее время участились случаи стрельбы. Например, 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские.

А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.