Законно ли? В Запорожской области студентам запретили вход в общежития без COVID-сертификатов

В общежития Запорожской области частично не будут пускать студентов. Фото: коллаж "Сегодня"

С 15 ноября студентам ВУЗов Запорожской области запретили вход в общежития без сертификата о вакцинации от COVID-19. Такие ограничения ввели в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в регионе.

Об этом говорится в протоколе заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Вход в общежитие запрещен

Как стало известно, с 15 ноября студентам ВУЗов Запорожской области запрещен вход в общежития без COVID-сертификата. Такие ограничения введены в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в регионе.

Для того чтобы попасть в общежитие, студентам нужно предоставить международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в бумажной версии или в приложении "Дія".

Стоит отметить, что при этом справка от врача о недавно перенесенной коронавирусной болезни или о противопоказаниях для прививки в протоколе не указаны.

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В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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