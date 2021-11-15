Чи законно? У Запорізькій області студентам заборонили вхід до гуртожитків без COVID-сертифікатів

До гуртожитків Запорізької області частково не пускатимуть студентів. Фото: колаж "Сьогодні"

З 15 листопада студентам ВНЗ Запорізької області заборонили вхід до гуртожитків без сертифіката про вакцинацію від COVID-19. Такі обмеження запровадили через важку епідемічну ситуацію в регіоні.

Про це йдеться у протоколі засідання регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Вхід до гуртожитку заборонено

Як стало відомо, з 15 листопада студентам ВНЗ Запорізької області заборонено вхід до гуртожитків без COVID-сертифікату. Такі обмеження запроваджені у зв'язку з тяжкою епідемічною ситуацією у регіоні.

Для того, щоб потрапити до гуртожитку, студентам потрібно надати міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 у паперовій версії або у додатку "Дія".

Варто зазначити, що водночас довідка від лікаря про нещодавно перенесену коронавірусну хворобу або про протипоказання для щеплення у протоколі не вказана.

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В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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