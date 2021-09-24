Держат в одной из наихудших камер: подробности задержания замглавы Меджлиса в Крыму

Наримана Джелялова содержат в самых худших условиях. Коллаж: "Сегодня"

Арестованный замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов находится в самых худших условиях из всех фигурантов "дела о диверсии на газопроводе".

Об этом сообщает адвокат Сафие Шабанова в комментарии для Крым.Реалии.

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Она ссылается на слова своего подзащитного Азиза Ахтемова, который также проходит по данному делу.

"Нариман Джелял находится в спецблоке и в его камере очень сыро. Из разговоров сокамерников он понял, что камера, где содержат Джеляла, считается одной из наихудших в СИЗО", – говорится в сообщении.

Обвинения Джелялова

Ранее мы сообщали, что в ФСБ утверждают, что задержанный 4 сентября Нариман Джелялов связан с подрывом участка газопровода в Крыму. Ему отводится роль посредника, братьев Асана и Азиза Ахтемовых называют непосредственными исполнителями диверсии.

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Двое суток ничего не было известно о местонахождении заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова

"По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне с.г. исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путём в июле с.г. было доставлено в Крым",- информирует ФСБ.

Украинский след

В ФСБ рассказывают, что организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, у которого якобы есть кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

"Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России",- говорится в заявление российских следователей.