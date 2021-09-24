Тримають в одній із найгірших камер: подробиці затримання заступника голови Меджлісу в Криму

Нарімана Джелялова тримають в найгірших умовах. Колаж: "Сьогодні"

Заарештований заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль знаходиться в найгірших умовах з усіх фігурантів "справи про диверсію на газопроводі".

Про це повідомляє адвокат Сафіє Шабанова в коментарі для Крим.Реаліі.

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Вона посилається на слова свого підзахисного Азіза Ахтемова, який також проходить у даній справі.

"Наріман Джелялов знаходиться в спецблоці і в його камері дуже сиро. З розмов співкамерників він зрозумів, що камера, де утримують Джелялова, вважається однією з найгірших в СІЗО", – йдеться в повідомленні.

Звинувачення Джелялова

Раніше ми повідомляли, що в ФСБ стверджують, що затриманий 4 вересня Наріман Джелялов пов'язаний з підривом ділянки газопроводу в Криму. Йому відводиться роль посередника, братів Асана і Азіза Ахтемових називають безпосередніми виконавцями диверсії.

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Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова

"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" у червні ц.р. виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США. Вибуховий пристрій конспіративним шляхом у липні ц.р. було доставлено в Крим", – інформує ФСБ.

Український слід

У ФСБ розповідають, що організаторами диверсії є Риза Яг'яєв-Веліулаев, у якого нібито є куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський.

"Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції у 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії", – йдеться в заяві російських слідчих.