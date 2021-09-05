Замглавы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы: в чем его обвиняют оккупанты

Сегодня в Киеве под посольством России прошла акция с требованием освободить политзаключенных в Крыму / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 6 сентября, в оккупированном Крыму начнут избирать меру пресечения группе крымских татар, которые были задержаны 3-4 сентября. Среди задержанных – заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов, двоюродные братья Азиз Ахтемов и Асан Ахтемов, а также Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану. Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения..." – отметил Чубаров.

Позже Чубаров написал: "По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении фээсбэшникамиДжелялов с момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением".

Джелялову выдвинули подозрение в диверсии. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

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Версия Следственного комитета РФ

Как передают российские СМИ, всех задержанных подозревают в повреждении газопровода на территории Крыма 23 августа, когда в Киеве проходил саммит "Крымской платформы".

Из заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова делают подрывника газопровода

По версии Следственного комитета РФ, задержанные якобы причастны к повреждению газопровода в селе Перевальное, между Симферополем и Ялтой. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленным повреждении имущества.