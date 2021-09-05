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Замглавы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы: в чем его обвиняют оккупанты

Ирина Ковальчук
5 сентября, 19:16
Россия обвиняет крымских татар в подрыве газопровода в день проведения "Крымской платформы"

Сегодня в Киеве под посольством России прошла акция с требованием освободить политзаключенных в Крыму / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 6 сентября, в оккупированном Крыму начнут избирать меру пресечения группе крымских татар, которые были задержаны 3-4 сентября. Среди задержанных – заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов, двоюродные братья Азиз Ахтемов и Асан Ахтемов, а также Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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"Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану. Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения..." – отметил Чубаров.

Позже Чубаров написал: "По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении фээсбэшникамиДжелялов с момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением".

Джелялову выдвинули подозрение в диверсии. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

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Версия Следственного комитета РФ

Как передают российские СМИ, всех задержанных подозревают в повреждении газопровода на территории Крыма 23 августа, когда в Киеве проходил саммит "Крымской платформы".

Из заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова делают подрывника газопровода

По версии Следственного комитета РФ, задержанные якобы причастны к повреждению газопровода в селе Перевальное, между Симферополем и Ялтой. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленным повреждении имущества.

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  • Напомним, что после оккупации Крыма российские власти запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове. В Российской Федерации Меджлис, который считается высшим представительным органом крымскотатарского народа, отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен с 2016 года.
  • В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к Москве с требованием отменить решение о зачислении Меджлиса к экстремистским организациям.
  • В этом году так называемый Верховный суд Крыма приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы за участие в митинге в 2014 году.

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