Заступнику голови Меджлісу загрожує до 15 років в'язниці: у чому його звинувачують окупанти

Сьогодні в Києві під посольством Росії пройшла акція з вимогою звільнити політв'язнів в Криму / Колаж "Сегодня"

Завтра, 6 вересня, в окупованому Криму почнуть обирати запобіжний захід групі кримських татар, які були затримані 3-4 вересня. Серед затриманих – заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов, двоюрідні брати Азіз Ахтемов і Асан Ахтемов, а також Ельдар Одаманов і Шевкет Усеїнов.

Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров.

"Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" КК РФ також висунуті двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану. Відомо, що Наріман Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані й вигадані підозри... За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку феесбешниками Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском", – зазначив Чубаров.

Джелялову висунули підозру в диверсії. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

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Версія Слідчого комітету РФ

Як передають російські ЗМІ, всіх затриманих підозрюють у пошкодженні газопроводу на території Криму 23 серпня, коли в Києві проходив саміт "Кримської платформи".

З заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова роблять підривника газопроводу

За версією Слідчого комітету РФ, затримані нібито причетні до пошкодження газопроводу в селі Перевальне, між Сімферополем і Ялтою. Поліція порушила кримінальну справу за статтею про умисне пошкодження майна.