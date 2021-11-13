"Замок в подъезде от Сатаны". В Луцке пенсионерка выходит из дома три года через окно (видео)

В Луцке женщина каждый день выходит из дома через окно, пользуясь стремянкой. Интересный случай сняли очевидцы на проспекте Возрождения. А все из-за Сатаны!

Об этом сообщает Конкурент.

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Как оказалось, женщина боится кодового замка на двери подьезда и утверждает, что это "от Сатаны".

Кодовый замок жильцы дома установили уже давно, с тех пор бабушка выходит по делам только через окно собственной кухни. Лестницу она прячет в подвале дома.

Уже три года

Так из дома женщина выходит уже три года. О странном поведении женщины СМИ рассказывали еще в 2018 году.

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Соседи рассказали, что когда жильцы дома собирали деньги на ремонт подъезда и установку кодового замка, бабушка сдала деньги только на ремонт.

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