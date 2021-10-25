Заморозки ночью и холодно днем. Какой будет погода в Харькове 25 октября

Погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове и области в понедельник, 25 октября, ожидается сухая, но прохладная погода. Столбик термометра днем поднимется до 10 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня во всех районах будет одинаковая температура – 8-10 градусов тепла. При этом на улице прогнозируется переменная облачность и слабый ветер – 3-8 м/с.
Ночью ожидаются заморозки от 2 до 4 градусов.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню , похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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