Заморозки вночі і холодно вдень. Якою буде погода у Харкові 25 жовтня

Погода в Україні до кінця робочого тижня. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові та області в понеділок, 25 жовтня, очікується суха, але прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень підніметься до 10 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в усіх районах буде однакова температура – 8-10 градусів тепла. При цьому на вулиці прогнозується мінлива хмарність і слабкий вітер – 3-8 м/с.
Вночі очікуються заморозки від 2 до 4 градусів.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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