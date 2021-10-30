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Запускали беспилотник и ранили пятерых украинских военных: оккупанты 19 раз обстреляли позиции ООС

Юлия Гаврилюк
30 октября, 07:20
По состоянию на 07:00,30 октября нарушение режима прекращения огня не зафиксировано

Оккупанты 19 раз нарушили "тишину" на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
  • В направлении Зайцевого наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
  • Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новоташковского.
  • Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • У Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.
  • Также неподалеку Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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