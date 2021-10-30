Запускали безпілотник та поранили п'ятьох українських військових: окупанти 19 разів обстріляли позиції ООС

Окупанти 19 разів порушили "тишу" на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресслужба ООС.
"Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний", – йдеться у повідомленні.
Де стріляли?
- Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі біля Новоташківського.
- Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- У напрямку Катеринівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.
- Також неподалік Павлополя ворог двічі здійснив обстріли з гранатометів різних систем.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
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