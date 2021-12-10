Зарезал беременную жену на глазах у дочери – причина конфликта между супругами во Львовской области

Когда полицейские приехали на место происшествия, то обнаружили мертвой женщину

Во Львовской области мужчина зарезал беременную жену прямо на глазах у 10-летней дочери. Испуганный ребенок бросился через окно к бабушке, а та – вызвала полицию.

Детали трагедии узнавала корреспондентка "Сегодня" Оксана Лабойко.



У дома все окровавлено. Был ли конфликт между супругами – в полиции не рассказывают. Но как папа убивал маму – видела их 10-летняя дочь. Испуганная девочка через окно убежала к родственникам, а те уже вызвали полицию.



На помощь сразу бросились и односельчане. Но дверь в дом была закрыта. Пока их выломали, 31-летняя Мария уже была мертва. Соседи говорят – 40-летний Павел очень ревновал жену, ко всему, подчеркнули – без причины.

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Что говорят соседи?

"Хорошая, красивая. Ну то что он немного был... Держал над ней дисциплину. Жесткий", – рассказал сосед Федор Винницкий.

Мужчина недавно вернулся с заработков в Польше и после этого еще больше придирался к женщине, – рассказывают односельчане. А еще больше, когда узнал, что она забеременела.

В чем причина конфликта между супругами?

Староста села Любовь Сарафим рассказала, что 8 декабря Мария была у нее и просила справку о составе семьи. Говорила, что будет разводиться. Причиной развода женщина назвала ревность и обидные высказывания со стороны мужа.

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"И все, она поехала в Сусолов к своей бабушке. Он вчера приехал к ней. Начал просить, начал плакать, чтобы она вернулась", – отметила староста села.

Она вернулась. Вместе с младшей дочерью. Когда папа бросился на маму, 10-летняя Алина сбежала к бабушке, живущей на соседней улице.

Еще одна дочь – 11-летняя Вероника – накануне трагедии осталась у другой бабушки – в соседнем селе. И не видела этого ужаса.

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Что говорят в полиции?

Представитель Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская отметила, что мужчина несколько раз ударил ножом жену, причинив ей смертельные ранения.

После этого он пытался перерезать себе горло.

Где в данный момент убийца?

Павел в данный момент в больнице, но угрозы его жизни нет. За жестокое убийство может сесть пожизненно.

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