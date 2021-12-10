Зарізав вагітну дружину на очах у доньки – причина конфлікту між подружжям на Львівщині

Коли поліцейські приїхали на місце події, то виявили мертвою жінку

У Львівській області чоловік зарізав вагітну дружину просто на очах у 10-річної дочки. Перелякана дитина кинулася через вікно до бабусі, а та – викликала поліцію.

Деталі трагедії дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Оксана Лабойко.



Біля будинку все скривавлене. Чи був конфлікт між подружжям – у поліції не розказують. Але як тато убивав маму – бачила їхня 10-річна донька. Перелякана дівчинка через вікно втекла до родичів, а ті вже викликали поліцію.



На допомогу одразу кинулися й односельці. Але двері в будинок були зачинені. Поки їх виламали, 31-річна Марія вже була мертва. Сусіди кажуть – 40-річний Павло дуже ревнував дружину, до всього, наголошуть – без причини.

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Що говорять сусіди?

"Гарна, красива. Ну то що він трошка був... Тримав над нею дисципліну. Жорсткий", – розповів сусід Федір Винницький.

Чоловік нещодавно повернувся з заробітків у Польщі й після цього ще більше прискіпувався до жінки, – розповідають односельці. А ще більше, коли дізнався, що вона завагітніла.

В чому причина конфлікту між подружжям?

Староста села Любов Сарафим розповіла, що 8 грудня Марія була в неї і просила довідку про склад сім‘ї. Говорила, що розлучатиметься. Причиною розлучення жінка назвала ревність і образливі слова з боку чоловіка.

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"І все, вона поїхала у Сусолів до своєї бабці. Він вчора приїхав до неї. Почав просити, почав плакати, щоб вона повернулась", – зазначила староста села.

І вона повернулась. Разом із молодшою дочкою. Коли тато кинувся на маму, 10-річна Аліна втекла до бабусі, яка живе на сусідній вулиці.



Ще одна донька – 11-річна Вероніка – напередодні трагедії залишилася в іншої бабусі – в сусідньому селі. І не бачила цього жаху.

Що говорять в поліції?

Речниця Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська зауважила, що

чоловік кілька разів вдарив ножем дружину, спричинивши їй смертельні поранення.

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Після цього він намагався перерізати собі горло.

Де зараз вбивця?

Павло зараз у лікарні, але загрози його життю немає. За жорстоке вбивство може сісти довічно.

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