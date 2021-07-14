Зарезала и спрятала под кирпичами. В Житомирской области 15-летняя девушка убила своего парня

Тело мальчика спустя несколько часов нашли в заброшенном здании – у него были порезаны грудь и шея

Заброшенное здание, где нашли погибшего. Коллаж "Сегодня"

В Житомирской области 15-летнюю девушку подозревают в убийстве своего 14-летнего парня. Тело юноши нашли под кирпичами недалеко от его дома.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Трагедия случилась в селе Сингаи. К правоохранителям сначала обратилась мать мальчика и сказала, что ее сын вечером ушел из дома и не вернулся.

Парня искали кинологи. Фото: Нацполиция

Через несколько часов его тело нашли под завалами кирпичей в заброшенном здании.

В помещении было много кирпичей. Фото: Нацполиция

По версии полиции, девушка с парнем ходили к этому зданию и там поссорились. Она порезала юноше шею и грудь, а затем спрятала тело.

Когда копы общались с ней, подозреваемая пыталась соврать, но ее раскусили. Она несколько раз меняла версии, так что мотивы убийства пока неизвестны. На месте происшествия и во дворе девушки нашли доказательства ее причастности к убийству.

Сейчас девушка задержана, ей сообщили о подозрении. За умышленное убийство подростку грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области порезали таксиста на вызове. У него пять ножевых ранений в грудь и живот.

Кроме того, в Одессе мужчина придрался к незнакомцу из-за его внешнего вида, после чего набросился с ножом.