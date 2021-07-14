Зарізала і сховала під цеглою. У Житомирській області 15-річна дівчина вбила свого хлопця

Тіло хлопця через кілька годин знайшли в покинутій будівлі – у нього були порізані груди і шия

В Житомирській області 15-річну дівчину підозрюють у вбивстві свого 14-річного хлопця. Тіло юнака знайшли під цеглою недалеко від його будинку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Трагедія сталася у селі Сингаї. До правоохоронців звернулася мати хлопця – її син увечері пішов з дому і не повернувся.

Хлопця шукали кінологи. Фото: Нацполіція

Через кілька годин його тіло знайшли під завалами цегли у покинутій будівлі.

У приміщенні було багато цегли. Фото: Нацполіція

За версією поліції, дівчина з хлопцем ходили до цієї будівлі й там посварилися. Вона порізала юнакові шию і груди, а потім заховала тіло.

Коли копи спілкувалися з нею, підозрювана намагалася збрехати, але її розкусили. Вона кілька разів змінювала версії, тож мотиви вбивства поки невідомі. На місці події і в дворі дівчини знайшли докази її причетності до вбивства.

Дівчину затримали, їй повідомили про підозру. За умисне вбивство підлітку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області порізали таксиста на виклику. У нього п'ять ножових поранень у груди і живіт.

Крім того, в Одесі чоловік причепився до незнайомця через його зовнішній вигляд, після чого накинувся з ножем.