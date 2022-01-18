Справедливо? Зампрокурора Одесской области получает зарплату миллионами

Зарплату заместитель получил 14 января / Коллаж "Сегодня"

Заместитель прокурора Одесской области Виктор Товбийчук получил более двух миллионов гривен зарплаты. Такие деньги мужчине начислили за январь и он сразу их задекларировал.

Об этом свидетельствуют данные е-декларации Виктора Товбийчука.

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Согласно информации, которая опубликована на сайте, 14 января заместитель прокурора получил 2,8 миллиона гривен зарплаты.

Зарплата заместителя прокурора Одесской области. Скрин: единственный государственный реестр деклараций

Что известно о Викторе Товбийчуке

В 2011 году Виктора Товбийчука назначили на должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины – начальника управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия.

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Виктор Товбийчук работает в органах прокуратуры с 1986 года. Начинал он службу со стажера следователя прокуратуры Ленинского района города Одессы.

Высокие зарплаты в Одесской области

Ранее глава Фонтанского сельского совета в Одесской области Наталья Крупица за месяц получила больше 140 тысяч гривен зарплаты. Ее заместители получают от 40 до 119 тысяч гривен.

За июль глава сельского совета получила зарплату 141 тысячу гривен – примерно 91 тысячу аванса, а остальное – "выплата по банковскому счету". Один из заместителей главы сельсовета за тот месяц получил 119 тысяч гривен, 57 из которых – аванс.

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