Чи справедливо? Заступник прокурора Одеської області отримує зарплату мільйонами

Зарплату заступник отримав 14 січня / Колаж "Сьогодні"

Заступник прокурора Одеської області Віктор Товбійчук отримав понад два мільйони гривень зарплати. Такі гроші чоловікові нарахували за січень, і він одразу їх задекларував.

Про це свідчать дані е-декларації Віктора Товбійчука.

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Згідно з інформацією, що опублікована на сайті, 14 січня заступник прокурора отримав 2,8 мільйона гривень зарплати.

Зарплатня заступника прокурора Одеської області. Скрин: єдиний державний реєстр декларацій

Що відомо про Віктора Товбійчука

2011 року Віктора Товбійчука призначили на посаду заступника військового прокурора Південного регіону України – начальника управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.

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Віктор Товбійчук працює в органах прокуратури з 1986 року. Починав службу зі стажера слідчого прокуратури Ленінського району міста Одеси.

Високі зарплати в Одеській області

Раніше голова Фонтанської сільської ради на Одещині Наталія Крупиця за місяць отримала більш ніж 140 тисяч гривень зарплати. Її заступники одержують від 40 до 119 тисяч гривень.

За липень голова сільської ради отримала зарплату 141 тисячу гривень – приблизно 91 тисячу авансу, а решту – "виплату за банківським рахунком". Один із заступників голови сільради за той місяць отримав 119 тисяч гривень, 57 з яких – аванс.

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