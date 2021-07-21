Затопило транспорт и смыло асфальт: непогода не пощадила Кропивницкий (видео)

В некоторых районах выпал град с голубиное яйцо, а порывами ветра повалило деревья

Непогода в Кропивницком / коллаж "Сегодня"

В Кропивницком вечером во вторник из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Мощный ливень залил основные городские магистрали за считанные минуты и машины фактически оказались в водном плену. Некоторые не теряли надежды проскочить залитые части дорог, но удавалось это далеко не всем.

Потоки воды также затапливали общественный транспорт, который практически плыл по улицам – вода полностью покрывала колеса автобусов.

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С дождем не справились и некоторые ливневки многоэтажек и вода затопила подъезды. В некоторых районах выпал град с голубиное яйцо. Порывами ветра повалило несколько деревьев, которые, падая, обрывали электропровода.

А на некоторых улицах смыло часть дорожного покрытия.

Напомним, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".

Накануне в столице после проливных дождей затопило станцию метро "Берестейская". В вестибюле стояла вода и всех пассажиров эвакуировали.