Затопило транспорт і змило асфальт: негода не пощадила Кропивницький (відео)

У деяких районах випав град з голубине яйце, а поривами вітру повалило дерева

Негода у Кропивницькому / колаж "Сьогодні"

У Кропивницького ввечері у вівторок через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а десь навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер валив дерева.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Потужна злива залила основні міські магістралі за лічені хвилини і машини фактично опинилися у водному полоні. Деякі не втрачали надії проскочити залиті частини доріг, але вдавалося це далеко не всім.

Потоки води також затоплювали громадський транспорт, який практично плив вулицями – вода повністю покривала колеса автобусів.

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З дощем не впоралися і деякі ливнівки багатоповерхівок і вода затопила під'їзди. У деяких районах випав град з голубине яйце. Поривами вітру повалило кілька дерев, які, падаючи, обривали електродроти.

А на деяких вулицях навіть змило частину дорожнього покриття.

Нагадаємо, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, у результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення опинилася столична станція метро "Позняки".

Напередодні у столиці після злив затопило станцію метро "Берестейська". У вестибюлі стояла вода і всіх пасажирів евакуювали.