Ждать снег с дождем? Какой будет погода в Карпатах – прогноз

Отдыху в Карпатах может помешать снег с дождем / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Карпатах в четверг, 27 января, будет не очень холодной. Ночью температура воздуха составит до 5 градусов мороза. Также синоптики прогнозируют ветер со скоростью 7-12 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В западных областях сегодня ожидается западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Кроме того, прогнозируют мокрый снег, местами с дождем.

В Карпатах температура воздуха днем составит от -1 до 2 градусов тепла, а ночью от -3 до -6 градусов.