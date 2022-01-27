Чекати на сніг з дощем? Якою буде погода у Карпатах – прогноз

Відпочинку в Карпатах може перешкодити сніг із дощем / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Карпатах у четвер, 27 січня, буде не дуже холодною. Вночі температура повітря становитиме до 5 градусів морозу. Також синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Про це повідомили у Укргідрометцентр.

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У західних областях очікується західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. До того ж, прогнозують мокрий сніг, подекуди з дощем.

У Карпатах температура повітря вдень становитиме від -1 до 2 градусів тепла, а вночі від -3 до -6 градусів.