Жил с двумя женщинами: подозреваемый в жестоком убийстве женщины на Закарпатье начал давать показание

У мужчины были отношения с покойной. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в убийстве на Закарпатье Габриэллы Яцкович рассказал, что якобы убил женщину, потому что она угрожала позвонить его бывшей жене.

Об этом сообщает "Суспильне".

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Подробности убийства

В зале суда, где подозреваемому выбирали меру пресечения, мужчина рассказал, что он убил женщину из-за конфликта.

"Она угрожала, что позвонит по телефону жене и расскажет о нас, хотела, чтобы я разошелся с женой и остался с ней. Я официально разведен. Но с женой жили вместе. Я этого не хотел намеренно делать, я этого не хотел", – сказал подозреваемый.

Он отметил, что у него были отношения с покойной, однако и жил со своей бывшей женой. Знакомые семьи Габриэллы утверждали, что в Ужгороде мужчина также жил и с покойной.

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Напомним, в Закарпатской области в конце прошлого года исчезла женщина. Ее разыскивали и нашли мертвой.

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