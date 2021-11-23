Жил с трупом 2 недели. В Черноморске мужчина сжег тело знакомой (фото)

В Одесской области нашли сгоревший труп женщины. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 23 ноября, в Черноморске Одесской области на улице обнаружили обгоревший труп человека. Как оказалось, тело было женщины, которая умерла в результате передозировки наркотиками еще две недели назад.

Об этом сообщили в Муниципальной варте Черноморска.

Детали ЧП

Как стало известно, мужчина сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.

Позже сотрудники Муниципальной варты установили место жительства подозреваемого мужчины. На место вызвали участкового работника полиции, вместе с которым зашли в квартиру, где преступник признался в совершенном.

На данный момент задержанным занимаются работники Черноморского отдела полиции.

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