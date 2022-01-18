Жила в ужасных условиях: в Запорожье умерла 4-месячная девочка (фото)

В Запорожье умерла маленькая девочка. Фото: коллаж "Сегодня"
В Запорожье из-за плохого ухода скончалась 4-месячная девочка. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мать ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.
Подробности трагедии
Вечером 17 января в полицию поступило сообщение от врачей о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных действий в карете скорой помощи.
Полицейские установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка.
Ребенок умер в карете скорой помощи. Фото: ГУНП Украины
Ребенок жил в ужасных условиях
Малышка находилась в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.
Девочка жила в ужасных условиях. Фото: ГУНП Украины
Что известно о матери девочки?
Маме девочки 29 лет. В прошлом году она привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.
В тот день она надолго оставила девочку на своего знакомого, который и вызвал скорую.
Что грозит?
По данному факту возбуждено уголовное производство. Матери ребенка грозит срок от двух до пяти лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины.
В Черкасской области погиб младенец, пока его горе-мать отсыпалась
В Черкасской области умер младенец, пока мать отсыпалась. Женщина была в алкогольном опьянении.
Инцидент произошел в городе Каменка. 31-летняя женщина взяла с собой младенца и других детей и отправилась к знакомым распивать спиртное. Младенец кричал ночью, но мать не реагировала. Подошла к ребенку только утром, когда уже было поздно.
По словам бабушки Лидии Роман, ее внучка Юля подавилась слюной, в результате чего и наступила смерть.
"Такой вывод был дан в Смеле. Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром поднялась к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит рыдает", — рассказала пенсионерка.
Несколько лет назад у 31-летней Татьяны Роман соцслужбы забрали старшую дочь. Женщина якобы пыталась задушить ее. Во время последней беременности и после рождения ребенка никто с проверками не приходил, говорит бабушка.
В то же время женщина отметила, что обращалась к соцслужбам с просьбами проверить и "как-то повлиять на дочь", но никакой реакции не было. В полиции тоже "только отмахивались" в ответ на аналогичные обращения.
"Дочь часто оставляла младшую на меня или на 6-летнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила по телефону в случае чего", — рассказала Лидия Роман.
Ранее мы писали:
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