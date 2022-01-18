Жила у жахливих умовах: у Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка (фото)

У Запоріжжі померла маленька дівчинка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі через поганий догляд померла 4-місячна дівчинка. Наразі співробітники поліції розшукують матір дитини.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Запорізькій області.

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Подробиці трагедії

Увечері 17 січня до поліції надійшло повідомлення від лікарів про смерть 4-місячної дівчинки, яка померла під час проведення реанімаційних дій у кареті швидкої допомоги.

Поліцейські встановили, що бригаду медиків викликав знайомий матері, на яку вона залишила дитину.

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Дитина померла в кареті швидкої допомоги. Фото: ГУНП України

Дитина жила в жахливих умовах

Немовля знаходилася в повних антисанітарних умовах з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм.

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Дівчинка жила у жахливих умовах. Фото: ГУНП України

Що відомо про матір дівчинки?

Мама дівчинки 29 років. Минулого року вона притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Того дня вона надовго залишила дівчинку на свого знайомого, котрий і викликав швидку.

Що загрожує?

За цим фактом порушено кримінальне провадження. Матері дитини загрожує строк від двох до п'яти років. Наразі співробітники поліції встановлюють місцезнаходження жінки.

У Черкаській області загинуло немовля, поки його горе-мати відсипалася

На Черкащині померло немовля, поки мати відсипалася. Жінка була у алкогольному сп'янінні.

Інцидент стався у місті Кам'янка. 31-річна жінка взяла з собою немовля й інших дітей та пішла до знайомих розпивати спиртне. Немовля кричало вночі, але мати не реагувала. Підійшла до дитини лише вранці, коли вже було пізно.

За словами бабусі Лідії Роман, її онука Юля захлинулася слиною, внаслідок чого й настала смерть. "Такий висновок дали у Смілі. Таня чула, як дитина плакала вночі. Вранці піднялася до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна. Тепер Таня ходить і ридає", – розповіла пенсіонерка. Декілька років тому у 31-річної Тетяни Роман соцслужби забрали старшу доньку. Жінка нібито намагалася задушити її. Під час останньої вагітності та після народження дитини ніхто з перевірками не приходив, каже бабуся. Водночас жінка зазначила, що зверталася до соцслужб із проханнями перевірити та "якось вплинути на дочку", але жодної реакції не було. У поліції також "тільки відмахувалися" у відповідь на аналогічні звернення. "Дочка часто залишала молодшу на мене або на 6-річну дочку. А тепер, коли сталося горе, робітниці соцслужби приїжджали і говорили, щоб я дзвонила телефоном у разі чого", – розповіла Лідія Роман.