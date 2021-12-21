Жили в адских условиях: в Одессе спасли двух маленьких девочек (фото)

В Одессе маленькие девочки жили с горе-родителями. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе в Сувороском районе из семьи забрали двоих малышей – 5 лет и 7 месяцев. Дети жили в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями.
Об этом сообщила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова на своей странице в Facebook.
Дети жили в адских условиях
Как стало известно, сигнал поступил от соседей. По информации людей, дети проживают в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями. Информация подтвердилась после того, как на адрес выехали сотрудники социальных служб.
Две девочки (5 лет и 7 месяцев) жили с ассоциалами.
"Полдня мать водила за нос сотрудников службы, рассказывая, что ушла с детьми по делам. Потом ей надоело врать и в телефонной беседе она призналась, что находится дома вместе с детьми и сожителем. Младшую девочку мать с мая месяца так и не зарегистрировала. Дома – адище. Свой образ жизни люди считают нормальным", – рассказала Никандрова.
В результате детей забрали из семьи, так как такие условия являются прямой угрозой их жизни и здоровью.
В Тернополе 4-летний мальчик жил в ужасных условиях
В Тернополе 4-летнего мальчика забрали из семьи, где он жил с пьяной матерью и ее агрессивным сожителем. Ребенок находился в антисанитарных условиях.
В полицию поступило сообщение от женщины, что сожитель угрожает избить ее и малолетнего сына. На место происшествия немедленно прибыли соцработники и правоохранители.
Там патрульные увидели 4-летнего мальчика, который находился в антисанитарных условиях: грязная посуда и одежда, лежащие по всей квартире пустые бутылки, обшарпанные стены.
В квартире находилась мать, которая имела явные признаки опьянения и даже не смогла предъявить документы на ребенка, потому что не успела получить свидетельство о рождении.
В результате ребенка изъяли из семьи и отвезли в центр социальной реабилитации детей.
Кроме того, инспекторы составили на сожителя женщины протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП и вынесли временное запретительное предписание. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении родительских прав.
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