Жили в пекельних умовах: в Одесі врятували двох маленьких дівчаток (фото)

В Одесі маленькі дівчатка жили з горе-батьками. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі у Сувороському районі із сім'ї забрали двох малюків – 5 років та 7 місяців. Діти жили у нелюдських умовах з асоціальними батьками.
Про це повідомила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова на своїй сторінці у Facebook.
Діти жили в пекельних умовах
Як стало відомо, сигнал надійшов від сусідів. За інформацією людей, діти проживають у нелюдських умовах з асоціальними батьками. Інформація підтвердилася після того, як на адресу виїхали працівники соціальних служб.
Дві дівчинки (5 років та 7 місяців) жили з асоціалами.
"Півдня мати водила за носа співробітників служби, розповідаючи, що пішла з дітьми у справах. Потім їй набридло брехати і в телефонній розмові вона зізналася, що перебуває вдома разом із дітьми та співмешканцем. Молодшу дівчинку мати з травня так і не зареєструвала. Вдома – пекло. Свій спосіб життя люди вважають за нормальний", – розповіла Нікандрова.
У підсумку дітей забрали з сім'ї, оскільки такі умови є прямою загрозою їхньому життю та здоров'ю.
У Тернополі 4-річний хлопчик жив у жахливих умовах
У Тернополі 4-річного хлопчика забрали з сім'ї, де він жив із п'яною матір'ю та її агресивним співмешканцем. Дитина перебувала у антисанітарних умовах.
До поліції надійшло повідомлення від жінки, що співмешканець загрожує побити її та малолітнього сина. На місце події негайно прибули соцпрацівники та правоохоронці.
Там патрульні побачили 4-річного хлопчика, який перебував в антисанітарних умовах: брудний посуд і одяг, порожні пляшки, що лежали по всій квартирі, обшарпані стіни.
У квартирі була мати, яка мала явні ознаки сп'яніння і навіть не змогла пред'явити документи на дитину, бо не встигла отримати свідоцтво про народження.
Зрештою дитину вилучили із сім'ї та відвезли до центру соціальної реабілітації дітей.
Крім того, інспектори склали на співмешканця жінки протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП та винесли тимчасове заборонне розпорядження. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.
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