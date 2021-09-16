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На Харьковщине 50 тысяч ботов агитировали за Россию (фото, видео)

Валентина Мартынюк
16 сентября, 19:53
Оплату за заказы злоумышленник получал в рублях

Ботоферму, которая распространяла заказные материалы с России / Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, которая создавала аккаунты для распространения заказных материалов с России.

Об этом сообщает СБУ.

У жителя Харьковской области бил опыт в телекоммуникациях, поэтому они наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях. Мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

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Оплату за заказы злоумышленник получал в рублях по электронным платежным системам.

"Армия ботов" делали публикации и писали комментарии на темы:

  • срыв национальной программы вакцинации;
  • оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;
  • дискредитация украинской власти.

Во время обысков у злоумышленника нашли:

  • компьютеры с доказательствами;
  • GSM-шлюзы и SIM-банки;
  • 5 тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

Сейчас СБУ проверят ещё одного возможно причастного к делу.

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