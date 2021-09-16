На Харківщині 50 тисяч ботів агітували за Росію (фото, відео)

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, яка створювала акаунти для поширення замовних матеріалів з Росії.

Про це повідомляє СБУ.

У жителя Харківської області бив досвід в телекомунікаціях, тому вони налагодив механізм реєстрації "липових" профілів в соцмережах. Чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейковий акаунтів в різних соціальних мережах.

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Оплату за замовлення зловмисник отримував в рублях по електронним платіжним системам.

"Армія ботів" робили публікації і писали коментарі на теми:

зрив національної програми вакцинації;

виправдання збройної агресії РФ на сході України;

дискредитація української влади.

Під час обшуків у зловмисника знайшли:

комп'ютери з доказами;

GSM-шлюзи і SIM-банки;

5 тисяч SIM-карт українських операторів зв'язку.

Зараз СБУ перевірять ще одного можливо причетного до справи.

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