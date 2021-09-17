Жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в российскую Госдуму. Эксклюзив "Сегодня"

Выборы в Госдуму проходят под принуждением. Коллаж "Сегодня"

Составляют списки на предприятиях и отвозят автобусами прямо на участки. Украинцев на оккупированном Донбассе заставляют голосовать за российскую Госдуму. Выборы начались сегодня.

Корреспондент "Сегодня" поговорил с людьми, которые живут в оккупированном Луганске, и узнал – если отказываются голосовать, рискуют потерять работу.

Как организованы "выборы" в ОРДЛО

С самого утра с оккупированного Донбасса на выборы в Госдуму в Россию людей отправляют автобусами. Автобусы – бесплатные. Людей возят на избирательные участки у российской границы и обратно, рассказала нам эксклюзивно жительница оккупированного Луганска.

"Довозят до российской границы. Они перейдут границу. Там их встретят автобусы российские, отвезут на выборы. Они проголосуют, потом вернутся, а наши водители будут ждать их и отвезут обратно", – рассказала местная жительница.

Люди, которые едут с оккупированной территории на подконтрольную, рассказывают о мощной агитации получать российские паспорта и админдавлении голосовать.

"Я знаю, что наш сосед, они с организацией едут. Те, кто российские паспорта взял – те едут", – говорят местные.

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Выбора нет

Журналист Александр Белокобыльский в 2014-м выехал из Луганска, но поддерживает контакт со многими людьми в оккупации. Говорит, что у бюджетников фактически нет выбора. Во всех так называемых бюджетных организациях псевдореспублик составили списки работников, которые должны проголосовать. За отказ угрожают увольнением.

"Объяснение – что я не захотел или были дела на огороде или на даче – они не прокатывают", – говорит журналист.

Последние два года Россия активно раздает жителям оккупированной части Донбасса свои паспорта. Сколько украинцев уже успели их получить – точная цифра неизвестна. По подсчетам Совбеза Украины это около 600 тысяч. Избирателей в России около 100 миллионов. Даже если все украинцы с российскими паспортами поедут голосовать, они смогут добавить лишь полпроцента от общей явки. Поэтому эта игра Кремля точно не под выборы в Госдуму.

Зачем это России?

Политолог Андрей Золотарев считает, что России не так важны голоса жителей Донбасса, как сам факт участия этих людей в голосовании.

"Есть политический момент, адресованный Киеву – показать, что "мы здесь хозяева ситуации". Показать себя контроллерами, свою степень влияния", – отмечает политолог.

И если людей из ОРДЛО вывозят на территорию России, в оккупированном Крыму незаконные выборы Кремль устраивает не скрываясь. МИД Украины уже выразил возмущение тем, что Россия принудительно привлекает украинцев в оккупации к участию в голосовании. И призывает мир не признавать результатов такого волеизъявления.

"Я понимаю, что мы этим выборы не отменим. Но всему приходит свой конец и российской оккупации конец придет. И когда это произойдет, то за все те зафиксированные случаи правонарушений России придется заплатить", – уверен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Голосование в Госдуму России продлится в течение трех дней. Без международных наблюдателей, в первый раз от такой миссии отказались даже в ОБСЕ. Кого объявят победителем, вряд ли интрига.