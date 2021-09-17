Мешканців ОРДЛО змушують голосувати на виборах до російської Держдуми. Ексклюзив "Сьогодні"

Вибори до Держдуми відбуваються під примусом. Колаж "Сьогодні"

Складають списки на підприємствах та відвозять автобусами просто на дільниці. Українців на окупованому Донбасі примушують голосувати за російську Держдуму. Вибори почалися сьогодні.

Кореспондент "Сьогодні" поговорив із людьми, які живуть в окупованому Луганську, і дізнався – якщо відмовляються голосувати, ризикують втратити роботу.

Як організовані "вибори" в ОРДЛО

Від самого ранку з окупованого Донбасу на вибори до Держдуми в Росію людей відправляють автобусами. Автобуси – безкоштовні. Людей возять до виборчих дільниць біля російського кордону і назад, розповіла нам ексклюзивно жителька окупованого Луганська.

"Довозитимуть до російського кордону. Вони перейдуть кордон. Там їх зустрінуть автобуси російські, відвезуть на вибори. Вони проголосують, потім повернуться, а наші водії чекатимуть їх і відвезуть назад", – розповіла місцева мешканка.

Люди, які йдуть з окупованої території на підконтрольну, розповідають про потужну агітацію отримувати російські паспорти і адмінтиск голосувати.

"Я знаю, що наш сусід, вони з організацією їдуть. Ті, хто російські паспорти взяв – ті їдуть", – кажуть місцеві.

Читайте також: РНБО покарає всіх причетних до виборів в Держдуму на окупованих територіях

Вибору немає

Журналіст Олександр Бєлокобильский у 14-му виїхав з Луганська, проте підтримує контакт із багатьма людьми в окупації. Каже, що у бюджетників фактично немає вибору. У всіх так званих бюджетних організаціях псевдореспублік склали списки працівників, які мають проголосувати. За відмову погрожують звільненням.

"Пояснення – що я не захотів і були справи на городі чи на дачі – вони не прокатують", – каже журналіст.

Останні два роки Росія активно роздає жителям окупованої частини Донбасу свої паспорти. Скільки українців вже встигли їх отримати – точна цифра невідома. За підрахунками Радбезу України це близько 600 тисяч. Виборців в Росії близько 100 мільйонів. Навіть, якщо всі українці з російськими паспортами поїдуть голосувати, вони зможуть додати лише піввідсотка до загальної явки. Тож ця гра Кремля точно не під вибори у Держдуми.

Навіщо це Росії?

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що Росії не так важливі голоси жителів Донбасу, як сам факт участі цих людей у голосуванні.

"Є політичний момент адресований Києву – показати, що "ми тут господарі ситуації". Показати себе контролерами, свою ступінь впливу", – зазначає політолог.

І якщо людей з ОРДЛО вивозять на територію Росії, в окупованому Криму незаконні вибори Кремль влаштовує не ховаючись. МЗС України вже висловило обурення тим, що Росія примусово залучає українців в окупації, до участі в голосуванні. І закликає світ не визнавати результатів такого волевиявлення.

"Я розумію що ми цим вибори не скасуємо. Але всьому приходить свій кінець і російській окупації кінець прийде і коли це відбудеться то всі ті зафіксовані випадки правопорушень Росії доведеться заплатити", – впевнений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Голосування до Держдуми Росії триватиме протягом трьох днів. Без міжнародних спостерігачів, вперше від такої місії відмовилися навіть в ОБСЄ. Кого оголосять переможцем, навряд чи інтрига.